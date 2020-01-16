العثور على جثة غريق رأس الخيمة في عُمان

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة أنه تم العثور على جثة الغريق الآسيوي المفقود في منطقة غمضاء في سلطنة عمان الشقيقة وبجهود مشتركة بين جميع فرق البحث والإنقاذ التي شاركت في عملية البحث عن الشخص المفقود الذي جرفته مياه الوادي أثناء تساقط الأمطار منذ يوم السبت الماضي.

وشاركت الوحدات المتخصصة بالبحث والانقاذ بشرطة دبي، والقوات المسلحة، وجناح جو الشرطة، ووحدة التفتيش الأمني K9، والاسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، في عمليات البحث عن الجثة، لمدة 6 أيام متواصلة.

وأضاف القائد العام بأنه تم اليوم العثور على الجثة عالقة بالصخور على شاطئ منطقة غمضاء التابعة لسلطنة عمان، مشيراً إلى أن فرق البحث والانقاذ قامت بجهود كبيرة في عمليات البحث عن الجثة مستخدمين كافة الأجهزة والمعدات وطيران الشرطة، والكلاب البوليسية للوصول إلى مكان استقرار الجثة.

وأكد في الوقت ذاته أن شرطة رأس الخيمة حريصة على حياة جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن ولا تتواني في تقديم يد المساعدة لكل من يحتاج إليها لأن حياة الإنسان أغلى من أي شيء آخر إلا أن عدم الأخذ بالتعليمات وتوخي الحيطة أثناء التقلبات الجوية يؤدي لمثل هذه الحوادث المؤسفة.

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