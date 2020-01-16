3 أشهر حبساً لمؤجر شقة وهمية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

حكمت المحكمة الابتدائية على عربي بالحبس لمدة 3 أشهر، ودفع غرامة قدرها 20 ألف درهم، لقيامه بإيهام 7 أشخاص عن طريق حساباته المختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي، بتأجير شقة في وحدة عقارية.

حيث استطاع بالحيلة والإقناع، استلام مقدم العقد بقيمة 5 آلاف درهم من 7 أشخاص، كل على حدة، فيما حصل على باقي المبلغ بنظام الشيكات. وكل من هؤلاء يظن بأن الشقة المؤجرة أصبحت له، ليقوم بعد ذلك بالتهرب من اتصالاتهم، إلا أنه بعد التحري وتقديم بلاغات عدة على هذا الشخص، قامت الجهات المعنية بدورها في إلقاء القبض على المتهم النصب والاحتيال.