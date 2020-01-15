اتهام محصلين في جهة خيرية بسرقة التبرعات

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أقدم موظفان آسيويان على سرقة مبالغ مالية من صناديق تبرعات بالشارقة، مستغلين وظيفتهما كمحصلين في لجنة لجمع التبرعات التابعة لإحدى المؤسسات الخيرية في الإمارة.

وفي التفاصيل، اكتشف موظف يعمل معهما «خليجي الجنسية»، اختفاء بعض الأكياس المخصصة لجمع أموال التبرعات الموجودة في حصالات تتبع المؤسسة، وبتكرار الملاحظة وتشككه في المتهمين، أخطر مديره المباشر، وعليه، تمت مراقبتهما بشكل حثيث، وفي يوم القبض عليهما كانا في مهمة عمل، وعقب إفراغ الحصالات، وبرفقتهم الموظف المذكور، عادوا إلى المؤسسة وبحوزتهم 13 كيساً مملوءاً بالنقود، لكن عند تسليم الأكياس عثر على 12 كيساً، وبسؤال المتهمين أنكرا معرفتهما بالأمر.

وقال الموظف: تم تفتيش المركبة التي كان يستقلها المتهمان برفقته، ليعثر على الكيس المفقود تحت المقعد الخلفي، وبمواجهة المتهم (م، أ) و(م، أ)، ذكرا أن الكيس قد يكون سقط بالصدفة، متمسكين بأقوالهما أمام الشرطة والنيابة.