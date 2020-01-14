عرض عليها المساعدة فابتزّها

المصدر: دبي - شيرين فاروق

لم يخطر على بال تلك الفتاة الخليجية أن عرضاً تلقته صدفة في محطة الحافلات بمساعدتها في حمل حقائبها من قبل شخص عربي الجنسية سيكون بداية لسلسلة من الابتزاز والتهديد وتشويه سمعتها والاعتداء على خصوصيتها على الرغم من عدم معرفتها السابقة بالمتهم الذي شارك مع آخر في طلب الأموال منها.

وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لتحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهمين من الجنسية العربية إلى محكمة الجنايات أنه في صباح يوم الواقعة توجهت طالبة ماجستير خليجية الجنسية إلى محطة الغبيبة للحافلات في دبي بهدف التوجه إلى إحدى الإمارات، ووقتها كان معها حقيبة سفر كبيرة وحقيبة يد متوسطة الحجم كانت ثقيلة بعض الشيء، وأرادت أن تضع الحقائب في المكان المخصص لها في الحافلة، وفوجئت بالمتهم الأول يعرض عليها المساعدة في وضع الحقائب، وبالفعل وافقت وتوجهت إلى جهاز شحن البطاقة الذي يبعد حوالي 3 أمتار فقط، ولم تتأكد وقتها من وضع الحقائب في مكانها وركبت الحافلة وعند وصولها فوجئت باختفاء الحقيبة المتوسطة الحجم التي من المفترض أن المتهم كان قد وضعها في مكان الحقائب.

وتوجهت إلى مركز الشرطة المختص لتحرير بلاغ بالواقعة، مؤكدة أن الحقيبة كانت تحتوي على هاتف ايفون برقم سري من 1-6 وأدوات ماكياج ماركات من أنواع مختلفة، إلا أنه تم إبلاغها أن الكاميرات معطلة في محطة الحافلات ذلك الوقت فغادرت المركز، وبعدها بحوالي 6 أيام أخبرتها صديقتها بأن أحد الأشخاص تواصل معها عبر برنامج الواتس اب وطلب منها إبلاغها بأنه يريد التواصل معها، وتبين فيما بعد أنه المتهم الثاني وأنه حصل على الهاتف من المتهم الأول وتمكن من فتحه، حيث إن الرقم السري كان سهلاً، وطلب منها عدم ابلاغ الشرطة، وبعدها بيومين قام بإرسال تهديدات لها بتشويه سمعتها وانه سيقوم بإرسال الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بها الى مجموعة أصدقائها المسجلين أسمائهم على الهاتف.

وبالفعل قام بذلك بان ارسل مقاطع فيديو لها ولصديقتها في احدى الحفلات بملابس السهرة الى شخص تعرفه معرفة سطحية، والذي بدوره اتصل بها واخبربها بذلك، وانصدمت من الأفعال التي يقوم بها المتهم الثاني وانه بدأ فعليا في الاضرار بها وبسمعتها، وفي نفس الاثناء طلب منها مبلغ الفين درهم والا سيواصل ارسال ونشر محتويات الهاتف الخاصة على كافة اصدقائها، كما قام بالدخول على صفحتها الشخصية عبر "تويتر" ووضع صور لفتيات عاريات واخبرتها صديقتها بذلك فقامت بإغلاق الحساب على الفور، وفوجئت المجني عليها برسائل تهديد أخرى من رقم خارج الدولة من موطن المتهمين وبناء عليه أبلغت الشرطة التي أعدت كميناً وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم الثاني أثناء إيهامه بأنها ستقوم بدفع المبالغ التي يريدها منها، في حين تمكن المتهم الاول من الهرب الا انه القي القبض عليه في اليوم الثاني وتبين انهما قدما الى الدول بتأشيرة زيارة وتمت احالتهما الى المحاكمة.