متسولون يعتدون على موظف حكومي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

احالت النيابة العامة في دبي 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة التهديد والسب وتحقير موظف حكومي بتوجيه الفاظ خادشة للحياء له أمام المارة بدون سبب سوى أنه طلب منهم عدم التسول في المنطقة.

وتفصيلاً افاد المجني عليه أنه كان يسير في الشارع في منطقة نايف في نفس يوم الواقعة حين لفت انتباهه تواجد المتهمين الثلاثة الذين يعرفهم بسبب القاء القبض عليهم سابقاً في قضايا جنائية يستجدون المارة ويشكلون تهديداً عليهم فاقترب منهم وطلب منهم الانصراف من المكان وعدم اعتراض طريق المارة بطلب المساعدة وادعاء المرض، إلا انهم قاموا بتطويقه من الخلف ووضعوا أيديهم على وجهه وهددوه بالضرب، وتلفظوا عليه أمام المارة بألفاظ خادشة للحياء بلغتهم التي يفهمها، وطلب منهم المجني عليه التوجه برفقته الى مركز الشرطة إلا أنهم رفضوا ذلك وتصادف وجود دورية شرطة فطلب منهم القاء القبض عليهم وتمكنوا من القبض على المتهم الأول في ما لاذ الثاني والثالث بالفرار من ذات المكان وتمكنت الشرطة من القاء القبض عليهما لاحقا وتقديمهم للمحاكمة.