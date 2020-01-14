عصابة نسائية تستدرج الرجال إلى مركز للمساج

المصدر: دبي- شيرين فاروق

اتفق 7 نساء من الجنسية الإفريقية على استئجار شقة في دبي واستدراج ضحاياهم من الرجال بالإعلان عن مركز للمساج والتدليك بهدف الاستيلاء على أموالهم بعد احتجازهم، حيث تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات في دبي.

وتفصيلا أفاد المجني عليه الأول والثاني في تحقيقات النيابة أنهما شاهدا إعلان على أحد المواقع الالكتروني لخدمات التدليك والمساج في إحدى الشقق في دبي، وتوجها إلى هناك وفوجئا بعدد من النساء من الجنسية الإفريقية قمن باحتجازهما والاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت بحوزتهما.

وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 3 آلاف درهم من المجني عليه الأول و700 درهم من المجني عليه الثاني واللذان قاما بإبلاغ الشرطة بعد الفرار من الشقة.