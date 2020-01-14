يركّبون الكوابل صباحاً ويسرقونها ليلاً

المصدر: (الشارقة - البيان)

أدت يقظة رجال شرطة الشارقة، ودقة حسهم الأمني إلى الكشف عن سلسلة جرائم سرقة مزدوجة ظلت خافية عن أعين المتأثرين بها.

والذين لم يتقدم أحد منهم ببلاغ عن تعرضه لسرقة الكوابل الكهربائية لفترة من الوقت قبل أن تتمكن إحدى دوريات قسم مركز شرطة دبا الحصن الشامل بإدارة شرطة المنطقة الشرقية من توقيف 3 آسيويين مؤخراً بعد أن ساورتهم الشكوك بشأن تحركات المشتبه بهم أثناء خروجهم من صناعية دبا الحصن.

وأفاد العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية: بجلب المشتبه بهم إلى مركز الشرطة اعترفوا بأنهم يعملون ببعض الشركات المكلفة بتركيب التمديدات الكهربائية إلى المنشآت التي يسرقونها؛ حيث يقومون بشراء المعدات والكوابل الكهربائية المطلوبة للمنشأة.

ومن ثم يقومون بسرقتها وبيعها، وإبلاغ المالك بأنها تعرضت للسرقة من قبل مجهولين كي يقوم بشراء المعدات والكوابل المطلوبة مرة أخرى، حيث يعمدون إلى تركيب الأسلاك والكوابل الكهربائية صباحاً، ويسرقونها ليلاً.