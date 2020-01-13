العثور على شاب مسافي المفقود بصحة جيدة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

عثرت شرطة الفجيرة صباح اليوم (الاثنين) على الشاب المواطن المفقود من منطقة مسافي، وتمكنت من إنقاذه بعد أن علق ليومين في الجبال، وذلك إثر عملية مسح شاملة للمنطقة الجبلية تم خلالها العثور على الشاب، وعلى الفور تم تقديم الدعم اللوجستي له والاطمئنان على حالته الصحية بتقديم الإسعافات الأولية له.

وأشاد محمد سالم المرشودي والد الشاب في تصريح خاص لـ "البيان "بسرعة استجابة شرطة الفجيرة ومركز الإنقاذ وفريق جناح الجو بعد تلقيهم البلاغ، وقيامهم بعملية بحث واسعة أسفرت عن إنقاذ إبنه وعودته إلى المنزل سالما.

وأوضح أن ابنه غادر منزلهم يوم السبت الماضي عصراً ولم يكن يحمل معه هاتفه مما جعل مهمة الوصول والإطمئنان عليه صعبة، ليعود لهم صباح اليوم بصحة وسلامة بعد تقديم الرعاية الصحية له، بفضل جهود الجهات الأمنية بالإمارة.

يذكر أن العائلة عمّمت في ظل بحثها المستمر عن ابنهم، بيانا عن شاب مواطن من منطقة مسافي مرفقين صورة المفقود ذي ال 17 عاما واسمه، وتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحمل معلومات أن المفقود غادر منزل ذويه يوم السبت الماضي ولم يعد ليومين، مطالبين الجمهور بالتعاون معهم ممن شاهده أو لديه معلومات عن مكان وجوده الاتصال على الأرقام المذكورة في التعميم.

ودعت شرطة الفجيرة الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء ارتياد المناطق الجبلية، محذرة من عدم التعمق في الدخول إلى الأماكن البعيدة والمرتفعة، وأهمية التزود بوسائل الاتصال اللازمة والضرورية، للتمكن من إبلاغ الشرطة عن أي أمر أو حالة طارئة قد تحدث لهم، وذلك حفاظاً على سلامتهم، متمنين السلامة للجميع.