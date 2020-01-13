شرطة دبي تنقذ امرأة مواطنة ورجلا آسيويا من الغرق في حادثين منفصلين

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت دوريات مركز شرطة الراشدية في شرطة دبي من إنقاذ حياة امرأة مواطنة، ورجل آسيوي تعرضت مركبة كل منهما للغرق في حادثين منفصلين، الأولى بداخل نفق الفستيفال سيتي، والثانية في مدينة دبي العالمية، وذلك بعد تجمع المياه إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة مؤخراً.

وقال العميد سعيد حمد محمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، إن غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت بلاغاً في الساعة الرابعة من صباح يوم السبت الماضي يفيد بوجود امرأة تعرضت مركبتها للغرق بداخل نفق الفيستيفال سيتي نتيجة تجمع مياه الأمطار، مؤكدا انتقال دوريات الاختصاص فوراً إلى المكان، حيث كانت المرأة عالقة داخل مركبتها الغارقة، وفي حالة هلع شديد، وحاول رجال الشرطة فتح الأبواب دون جدوى، فاتجهوا إلى إنقاذها عبر إخراجها من النافذة، ونقلها إلى سطح المركبة لضمان سلامتها."

وأضاف "نظرا لاستمرار هطول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب المياه في النفق بسرعه شديدة، بقي رجال الشرطة مع المرأة المواطنة إلى حين وصول الفرق المساندة، وإنقاذها وإخراجها من النفق، لافتاً إلى أن رجال الشرطة لم يتوانوا عن أداء واجبهم، ومبادرتهم بالنزول فوراً الى النفق وتقديم المساعدة بالسرعة التي يتطلبها التعامل مع تلك الحالات التي يفصل بينها وبين الموت لحظاتٌ قليلة."

وفي الحادثة الثانية، أشار العميد آل مالك إلى أنه خلال عملية تمشيط دورية الاختصاص في مدينة دبي العالمية، شوهدت مركبة عالقة في مياه الأمطار وبداخلها رجل من الجنسية الآسيوية غير قادر على الخروج من المركبة، وعلى الفور، قام رجال الشرطة بمساعدة الرجل وإخراجه من النافذة.

وذكر العميد آل مالك أن سرعة استجابة الدورية وحرفية رجال الشرطة في التعامل مع الحادثين، أسهم في إنقاذ المرأة المواطنة والرجل الآسيوي، مؤكداً أن شرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن.

ودعا الجمهور إلى الاتصال بغرفة العمليات في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة ووضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين.

ونوه آل مالك السائقين لتوخي الحيطة والحذر أثناء تقلبات الأحوال الجوية، ومحاولة تجنب الأماكن التي يوجد بها تجمعات للمياه لتجنب تعطل المركبة وتالياً ارتفاع منسوب مياه الامطار وتعرضهم للخطر، مؤكداً أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات كافة من قبل الجهات المختصة، وذلك حفاظاً على حياتهم وتجنب تعرضهم للخطر، متمنياً للجميع السلامة والأمان.

من جانبها، تقدمت المواطنة بالشكر إلى فرق مركز شرطة الراشدية وغرفة العمليات على سرعة استجابتهم والعمل على إنقاذ حياتها في وقت قياسي بعد أن كانت تحاول النجاة بحياتها، معبرة عن سعادتها بتواجدهم إلى جانبها وحرصهم الشديد على حياتها ونقلها إلى بر الأمان، كما أعرب الرجل الآسيوي بدوره عن شكره وتقديره لرجال الشرطة على إنقاذ حياته.