حقيبة صغيرة تكشف عن تشكيل عصابي في دبي

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشفت واقعة سرقة حقيبة صغيرة تحتوي على جواز سفر وذاكرة تخزين مؤقتة عن تشكيل عصابي مكون من 3 اشقاء من الجنسية الافريقية حيث ألقى القبض على اثنين منهم وتقديمهم للمحاكمة في دبي فيما لايزال الثالث هاربا.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي انه ألقى القبض على اثنين من الجنسية الافريقية بعد واقعة سرقة حقيبة من احدى السيارات المملوكة لشركة تأجير سيارات في دبي والتي كانت متوقفة في أحد المواقف العامة بأن قاموا باستخدام مفك براغي مستغلين جنح الليل وقاموا بكسر زجاج المثلث للباب الخلفي وسرقة الحقيبة وتبين بعد القبض عليهم انهم قاموا بمجموعة سرقات أخرى في مناطق متفرقة بنفس الأسلوب الاجرامي، مؤكدين ان الحقيبة التي سرقوها لا يوجد بها أي أموال وأنها كانت فارغة.