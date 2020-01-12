وفاة شاب إماراتي وإصابة زميله بإصابات بليغة في حادث سير بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

نجحت جهود شرطة الشارقة والاستجابة السريعة من قبل إدارة جناح الجو في إنقاذ حياة شاب مواطن في العقد الثاني من عمره إثر تعرضه لإصابات بليغة في حادث سير، وقع بعد ظهر اليوم بالشارقة كما حاولت إنقاذ زميله البالغ من العمر 21 عاماً إلا أن الأخير توفي قبل وصوله الى المستشفى متأثرًا بإصاباته البليغة.

وكان بلاغ قد ورد الى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في تمام الساعة 1:30 مساءً ، يفيد بوقوع حادث اصطدام مركبة بعمود إنارة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد.

وعليه توجهت كافة الفرق المختصة، إلى موقع الحادث وتبين أن المركبة يستقلها مواطنين، 21 عاما، و 20 عاما، فتم نقل الأول بواسطة جناح الجو بالشارقة، نظرا لإصابته البليغة جدا إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه، فيما يخضع المصاب الثاني للعلاج في مستشفى القاسمي.

وتبين من خلال المعاينة الأولية، وتخطيط الحادث، أن السرعة الزائدة وعدم توخي الحيطة والحذر، خلال الأجواء الممطرة، أدت الى انزلاق المركبة، وانحرافها، واصطدامها بإحدى أعمدة الإنارة التي تتوسط الطريق ..

وأعربت شرطة الشارقة عن أسفها لوقوع هذا الحادث المؤلم، داعية قائدي المركبات، ومستخدمي الطريق، الى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة في ظل الأجواء الماطرة والأحوال الجوية المتقلبة، متمنين السلامة للجميع.