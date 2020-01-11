وفاة عاملة منزل جراء الأمطار في رأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة أنه نتيجة للأمطار وقعت حالة مؤسفة نتج عنها وفاة امرأة عاملة منزل من الجنسية الأفريقية نتيجة سقوط حائط أحد المنازل الواقع بالقرب من جريان الوادي في منطقة الفحلين، كما أن هناك عامل آسيوي مفقود في وادي شعم ولا تزال جهود فرق البحث والانقاذ مستمرة وقائمة في البحث عنه حتى الأن.

وقد وجه قائد عام شرطة رأس الخيمة بتشكيل لجنة لمعاينة وحصر الأضرار على ان تباشر مهام عملها منذ صباح الغد للقيام بزيارات ميدانية للمناطق المتأثرة، ورفع تقارير بالأضرار التي لحقت بها.

وناشد اللواء علي بن علوان النعيمي، الجمهور بضرورة عدم مغادرة المنازل وعدم ارتياد الطرق المؤدية إلى مناطق الوديان أو الجبال وأعالي القمم والمرتفعات، موكداً بأنه تم إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى عدد من القمم الجبلية في الإمارة، منعاً لتعرض الجمهور إلى خطر الصواعق والانزلاق وتدحرج الصخور نظراً لتغير الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة مستمرة، وحفاظاً على سلامة أرواح الجميع، مضيفاً بأن مراكز الشرطة وفرق البحث والإنقاذ في الإمارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة خدماتها إلى الجمهور وعلى مدار الساعة، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.