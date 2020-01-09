يسرق سجل حسابات الشركة بعد فصله من العمل في الشارقة

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة موظف من جنسية آسيوية عمد إلى سرقة سجل حسابات من الشركة التي كان يعمل فيها، وذلك بعد فصله من الوظيفة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم، الذي كان يشغل منصب مدير مبيعات لدى الشركة المشتكية، لم يتم تثبيته في العمل خلال فترة الـ6 أشهر التجريبية، ما دفعه بعد إبلاغه بعدم رغبة الشركة في توظيفه إلى سرقة سجل الحسابات الذي تُدرج فيه كل معاملات الشركة الرسمية، وهو الأمر الذي جعل صاحبها يتخبط نتيجة عدم قدرته على التعاطي مع زبائن له، فتقدّم ببلاغ بالسرقة لاسترجاع المستندات والسجل المسروق.

واستمعت الهيئة القضائية لأقوال الشاكي الذي أكد أنه مدير الشركة، وكان المتهم يعمل معه في الشركة نفسها، مشيراً إلى أن سبب فصله، بعد عمله لديها 5 أشهر، خلاف مالي حصل بسجل الحسابات المسؤول عنه، وتم إعطاؤه فرصة ومهلة للبحث عن عمل آخر، ولكنه استغل الوضع بتقديم شكوى عمالية، وسرق سجل الحسابات من الشركة، ما جعله يحرّك شكوى ضده لاسترجاع الملف.

وبمواجهته، اعترف المتهم بوجود السجل معه، لكنه أنكر سرقته، وقال إن البلاغ المقدم ضده «كيدي» بسبب وجود شكوى عمالية رفعها، مبيناً أنه سيعيد الملف بعد تسوية الخلافات العمالية معه، فيما قررت المحكمة، بناءً على أقوال المتهم والشاكي، تأجيل القضية إلى تاريخ 21 يناير الجاري.