شرطة دبي تعيد ساعة ثمينة إلى زائرة روسية لم تقدم بلاغا بفقدانها

المصدر: البيان الإلكتروني

سلمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ساعة ثمينة إلى زائرة من جمهورية روسيا الاتحادية كانت قد أضاعتها في دبي، على الرغم من أنها لم تتقدم ببلاغ فقدان ولم تكن على يقين أنها أضاعتها في الإمارة، لكن الفريق المُختص تمكن من تحديد هوية صاحبة الساعة والتواصل معها.

وحول ما حدث، قال العقيد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، إن شرطة دبي وبعد عثورها على الساعة الثمينة لم يتبين وجود بلاغ يحمل تفاصيل فقدان هذه الساعة، ما استدعى تشكيل فريق متخصص للبحث والتحري في هذا الشأن.

وأضاف: بعد التواصل والتنسيق مع العديد من الجهات تبين أن الساعة لم يتم شراؤها من متاجر داخل الدولة، وهو ما استدعى تكثيف التقصي والبحث على المستوى الخارجي، أثمر عنه تمكن شرطة دبي من تحديد هوية مالكة الساعة ثم التواصل معها.

وتابع العقيد أهلي، أن مالكة الساعة أوضحت أنها لم تقدم بلاغاً حول فقدانها يعود لعدم تيقنها من مكان فقدانها للساعة إن كان في دبي أو في مدينة موسكو، وهو ما شكل مفاجئة لها بأن بادرت شرطة دبي بالبحث عن هوية مالك الساعة وإعادتها لها.

وأكد العقيد أهلي، أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من زوار وسياح، وذلك عملاً بتوجيهات معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

بدورها، تقدمت الزائرة بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على المفاجأة السارة، قائلة "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر فيها عن الشكر الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".