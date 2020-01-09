عصابة آسيوية تستغل قاصراً للعمل بالرذيلة

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن تورط عصابة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص وامرأة، في تشغيل قاصرة من موطنهم، في الرذيلة، مستغلين ضعفها وحاجتها للمال لغرض التكسب من ورائها، موضحة أن المتهمة السادسة حرضت المجني عليها على المجيء إلى الدولة بحجة العمل بمهنة خادمة، وهي التي استصدرت لها تأشيرة بجواز سفر مزور خلال زيارة إلى بلدها.

أقوال المجني عليها

وأفادت المجني عليها النيابة العامة بعد تحريرها من المتهمين بمساعدة الشرطة، بأنها تعرفت على المتهمة الأخيرة، في موطنها، وذكرت لها بأنها يتيمة الأب وأنها بحاجة إلى المال، مضيفة أن الأخيرة هي التي ألحت عليها بالمجيء إلى الإمارات للعمل بمهنة خادمة، وأنها كانت تعلم بأنها قاصر، وأن عمرها لا يتجاوز 15 عاماً، لكنها لم تكترث بعمرها، ووعدتها بترتيب ذلك من خلال استصدار جواز سفر مزور يتضمن عمراً آخر لها وهو ما حصل بالفعل.

استغلال

وأوضحت أن بقية المتهمين استقبلوها في المطار يوم وصولها، ونقلوها إلى شقة في إحدى مناطق دبي، كانت تتواجد فيها المتهمة التي أجبرتها على الفور على العمل في المحظور رغم بكائها وصراخها. وأشارت إلى أن أحد المتهمين نقلها بعد نحو أسبوعين من وصولها، إلى العمل خادمة بنظام الساعات لدى أسرة آسيوية، لكنها توقفت عن ذلك بعد نحو شهرين.