جمعا تكلفة علاج رضيعهما من الأقارب .. فسُرقت في المستشفى

المصدر: دبي ــ رامي عايش

اتهمت النيابة العامة في دبي مساعداً فنياً في شركة تكنولوجية بسرقة تكاليف علاج رضيع "خدج" عن مكتب استقبال المشفى الذي كان ينوم فيه الرضيع من أجل الرعاية الصحية والمتابعة، موضحة أن الفني سرق 19 ألف درهم جمعها والداه من أقاربهما بهدف علاجه وإخراجه من المشفى.

وأظهرت التحقيقات الواردة في أمر الإحالة الذي نظرته محكمة الجنايات في دبي اليوم، أن والد الرضيع حضر إلى المستشفى وبحوزته حقيبة توجد داخلها تكاليف علاج رضيعه، ولما حان موعد صلاة الجمعة، وضع الحقيبة على مكتب استقبال المستشفى وتوجه للمسجد، على الرغم من أن حارس الأمن أخبره أنه سيغادر الاستقبال لمتابعة عمال فنيين يجرون بعض أعمال الصيانة، ولما انتهى من الصلاة، وعاد ليأخذ حقيبته، فلم يجدها.

وأفاد والد الرضيع في التحقيقات النيابية، أنه توجه وحارس الأمن مباشرة لغرفة كاميرات المراقبة بمرافقة مسؤول الأمن في المستشفى، واكتشفوا أن المتهم المذكور هو الذي سرق الحقيبة ورماها في سلة المهملات بعدما سرق المال منها، ليصار إلى إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه.