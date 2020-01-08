سرق المال في أقل من دقيقتين.. لكن الكاميرات فضحته!

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشفت كاميرات المراقبة في مقر إحدى الشركات العاملة في مجال بيع وتوزيع التوابل في عجمان، قيام عامل آسيوي الجنسية "39 عاما" بسرقة حقيبة سوداء تحتوي مبالغ مالية من إحدى مركبات الشركة التي كانت تقف قرب مقر الشركة. وأوضحت الكاميرات من زوايا مختلفة دخول العامل إلى المركبة وخروجه في أقل من دقيقتين وهو يحمل في يده الحقيبة ثم غادر موقع الشركة.

وكشفت تحقيقات النيابة في قضية سرقة أموال من مركبة تتبع لإحدى الشركات الخاصة، أنه عندما أوقف السائق المركبة قرب مقر الشركة بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، وعند عودته بعد أقل من 5 دقائق لم يجد الحقيبة السوداء التي كان بداخلها مبلغ 7500 درهم. وعلى الفور قام مع مسؤول الشركة بفتح بلاغ في الشرطة عن قيام مجهول بسرقة الحقيبة من داخل المركبة ولاذ بالفرار.

وذكر المشتكي في تحقيقات النيابة العامة بأنه نزل من المركبة وهي في حالة التشغيل، ثم عاد ولم يجد المبلغ. وعند مراجعة كاميرات المراقبة، شوهد المتهم وهو يصعد إلى المركبة ينزل منها وهو يحمل الحقيبة ويأخذ المبلغ ويدسه في جيبه. ثم يرمي بالحقيبة في سلة المهملات. وعليه تم ضبط المتهم واعترف بقيامه بالسرقة وأرشدهم إلى الموقع الذي قام بدفن المال فيه. وتبين بأنه المبلغ هو 6460 درهما.

وبسؤال المتهم اعترف بالاتهام المسند إليه وأقر بأنه سرق المال الموجود في سيارة الشركة، والموضوع داخل حقيبة سوداء والبالغ 7500 درهم وصرف منه مبلغ ألف درهم وأرسله لوطنه كون زوجته مريضة، وقام بدفن ما تبقى في ساحة رملية مقابل مقر الشركة.

ونظراً لظروف الواقعة وملابساتها، ولعدم وجود سوابق لدى المتهم، وبالنظر إلى أنه أرجع بقية المبلغ المسروق، الأمر الذي تأخذه المحكمة بعين الرأفة والتخفيف. بالمتهم إلى الحد الأدنى المقرر لها، وعليه قضت المحكمة بحبسه 3 أشهر وإبعاده من الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.