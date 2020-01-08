إحالة المتسبّب في وفاة طفلة أمام الفندق إلى «نيابة دبي»

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أحالت شرطة دبي قضية الشاب الخليجي، الذي دهس طفلة بمركبته أمام أحد فنادق دبي، إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراءات والوقوف على ملابسات الحادث المؤسف الذي فجع قلب أسرة إماراتية كانت قادمة من إمارة الفجيرة لقضاء الإجازة.

وقال العميد عبدالله خادم المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي: «إنه تم تسليم جثمان الطفلة لذويها وتم دفنها في الفجيرة، مشيراً إلى أن وفداً من شرطة دبي توجه لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدة، معربين عن حزنهم وأسفهم على هذه الحادثة المؤلمة».

وأوضح : «أن الواقعة حدثت عند الساعة الـواحدة ظهراً من يوم الأحد الماضي، وذلك حينما كانت الطفلة برفقة ذويها في أحد الفنادق، ثم خرجت فجأة من المدخل إلى الشارع المقابل للفندق، ولم ينتبه السائق للطفلة وذلك لعدم وجود مسافة كافية سواء لملاحظتها أو تفاديها، فدهستها السيارة، مشيراً إلى أنه تم نقل الطفلة مباشرة إلى المستشفى لكنها توفيت أثناء محاولة إسعافها متأثرة بإصاباتها».