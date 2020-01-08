7 سنوات سجناً لـ6 مدانين بجر يمة قتل في الشارقة

المصدر: الشارقة- نورا الأمير

قضت محكمة جنايات الشارقة على 6 متهمين من جنسية آسيوية بسجنهم سبع سنوات لقتلهم رجلاً أفريقياً.

وإلزامهم بالدية الشرعية وقيمتها 200 ألف درهم، وإبعادهم عن الدولة عقب انتهاء محكوميتهم.

وكانت مشاجرة قد نشبت بين المدانين والقتيل في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة، بأن قاموا مجتمعين بضربه على رأسه بقضبان حديدية أدت إلى وفاته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الصجعة بوجود جثة شخص مجهول الهوية في المنطقة الصناعية، وبلاغ آخر يفيد بوجود شخص من الجنسية الآسيوية متعرضاً لإصابات.

وقال شاهد من الشرطة إنه عند الوصول إلى موقع الحادثة في منطقة الصجعة الصناعية تبين أن شخصاً وجد مقتولاً من الجنسية الأفريقية.