وزير التربية: لم نرفض أي طلب لمواطن بالمدارس الحكومية بدعوى عدم توافر مقاعد

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

نفى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم،أن تكون الوزارة قد رفضت قبول أي طالب مواطن في المدارس الحكومية ، مؤكدا عدم رفض أي طلب لمواطن لعدم وجود مقعد في المدارس الحكومية.

وكشف الحمادي الذي كان يجيب على أسئلة النواب في المجلس الوطني الاتحادي ، عن عزم الوزارة تطبيق خطة شاملة لكل إمارة على حدة لدراسة التواجد السكاني.

وأوضح الحمادي رداً على سوال مقدم من العضو حمد الرحومي في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة اليوم، حول "إعداد الفصول الدراسية والمدارس الحكومية في الدولة" أن هناك خطة متكاملة لاحلال وبناء مدارس جديدة على مستوى الدولة بالتنسيق مع القطاعات التعليمية المحلية ومع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتخصيص أراض لإنشاء مدارس قريبة من المجمعات السكانية مشيراً إلى انه جار استكمال إنشاء مجمعين تعليميين في منطقتي المزهر والبرشا.

واوضح الوزير أن زيادة نسبة الوافدين في دبي دفع الى إنشاء المزيد من المدارس الخاصة مع مراعاة إنشاء المزيد من مدارس الحلقة الاولى والثانية لسهولة وصول الطلبة