هاتف لص يكشف سرقته

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نسي لص من جنسية دولة آسيوية متخصص في سرقة أسلاك المولدات الكهربائية هاتفه الذي وجدته الشرطة في أحد المواقع المسروقة، ليتحول إلى دليل إدانة ضده، إذ واجهته الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة بالتهمة المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر الماضي، عندما ورد بلاغ للشرطة يفيد بوجود سرقة مولد كهربائي من فيلا بمنطقة الغبيبة بالشارقة، وبمسح الموقع ورفع البصمات، عُثر على هاتف ملقى على الأرض يعود للمتهم، كما تم الاستدلال على بصمته، واتضح أن السرقة ليست الأولى، وإنما نفّذ عدداً من جرائم سرقة في مناطق مختلفة بالإمارة بالأسلوب نفسه.

وبمواجهة المتهم الذي مثل أمام محكمة الشارقة، أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، فيما أدلى شاهد يعمل في شرطة الشارقة بأقواله، مشيراً إلى أنه كان ضمن فريق الضبط الذي أمسك بالمتهم، وأنه تم الاستدلال عليه عن طريق بصمته التي حصل عليها المختبر الجنائي، وكانت على نافذة الفيلا، وكان لديهم هاتف وقع من المتهم ووجدوه في أحد المواقع المسروقة الأخرى.

وأكد الشاهد الثاني الذي حقق مع المتهم أن الوصول إلى المتهم جرى عن طريق تطابق بصمته التي تم رفعها من أحد مواقع السرقة ومن هاتفه الذي عُثر عليه، وذكر أن المتهم أنكر التهمة بعد مواجهته ببصمته التي وُجدت في موقع الواقعة. وتم حجز القضية للحكم فيها 20 الجاري.