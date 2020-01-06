السجن والإبعاد لرجلين وسيدتين أفارقة خطفوا سيدة

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان على كلا من المتهم الأول (م، ز) 33 عاماً والمتهم الثاني (ش، ك) 34 عاماً، والمتهمة الثالثة (س، ن) 33 عاماً، والمتهمة الرابعة (ش، د) 24 عاماً، بالسجن 5 سنوات وذلك بتهمة الاتجار بالبشر والخطف والاعتداء على سيدة افريقية وإرغامها على ممارسة الرذيلة مع أشخاص آخرين، كما قضت المحكمة بأبعادهم عن الدولة عقب الانتهاء من فترة عقوبتهم، وجميع المتهمين والمجني عليها من الجنسية الافريقية.

وتشير وقائع القضية إلى ورود بلاغ إلى الشرطة من الشاهد الأول في القضية وهو افريقي مقيم في الدولة أفاد بان أشخاصاً غرروا بالمجني عليها افريقية الجنسية بأن جلبوها إلى الدولة من وطنها بتأشيرة سياحة للعمل ثم حجزوها واعتدوا عليها بالضرب لإجبارها على ممارسة الرذيلة مع رجال آخرين مقابل أجر مالي، فهربت ولجأت إليه في منزله مع زوجته، ثم حضروا إليه في المنزل لأخذها وعندما رفض تسليمها هددوه بالقتل واعتدوا عليه بالضرب وبعدها قامت الشرطة بأخذ الاذن من النيابة العامة وتم ضبط وإحضار المتهمين ومداهمة الشقة الخاصة بالمتهمين الأربعة.

وذكر الشاهد في تحقيقات النيابة العامة بأنه تلقى اتصالا من المتهمة وأخبرته بأنها خدعت من بعض الأشخاص من نفس جنسيتهم وأجبروها على ممارسة الرذيلة وطلب منها الهروب والحضور إليه في منزله والجلوس مع زوجته لحين ايجاد حلا لمشكلتها.

وبسؤال المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة ذكرت بأنها عند قدومها إلى الدولة استقبلها في المطار رجل ونقلها إلى شقة في عجمان وهنالك التقت بالمتهمين الأربعة، وطلبت منها المتهمة الرابعة ممارسة الدعارة وعندما رفضت قامت بنزع ملابسها وأشبعتها ضربا، كما قاموا بتهديدها بالقتل في حالة استمرت بالرفض لطلباتهم، وتم نقلها إلى شقة في إمارة أخرى للعمل في مجال ممارسة الرذيلة إلا أنها رفضت الأمر ومن هنالك تمكنت من الهرب إلى بيت الشاهد الذي أبلغ الشرطة.