يقظة شرطيين تكشف جريمة سرقة في جبل علي

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن شرطيان من مركز شرطة جبل علي بدبي من كشف قضية سرقة، تآمر فيها 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية بغية سرقة بضائع من شركة في منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي، وبيعها وتحصيل أموالها، لكن الحدس الأمني للشرطيين ويقظتهما، مكّن من إعادة البضائع المسروقة قبل التصرف فيها.

وتفصيليا، قال العميد الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، إن الشرطيّيْن اشتبها بمركبة من نوع "بيك أب" بيضاء اللون، كانت محملة بصناديق من الكارتون في منطقة الاختصاص، وبإيقافهما للمركبة وسؤال السائق وزميله، تبين أنهما لا يحملان فواتير أو أوراقاً خاصة بالبضائع المتمثلة بمعدات وأجهزة كهربائية، وادعى السائق بأنه ينقلها من شركة إلى أخرى لكنه لم يعط أي معلومات حول اسم الشركة التي تعود البضائع إليها أو أي أرقام هاتفية.

وتابع العميد السويدي "حرص الشرطيان على أن يحصلا على الفواتير والأوراق الخاصة بالبضائع ما دفع السائق وزميله إلى أن يقرا أمامهما أن البضائع مسروقة، وأنهما سرقاها بالتواطؤ مع حارس أمن الشركة، وباستدراج الأخير إلى نفس مكان المتهمين وسؤاله، اعترف بأنه سرق البضائع من الشركة بمساعدة أحد العمال فيها، وبيعها للمتهمَيْن."

وأوضح العميد السويدي بأن تمتع الشرطيين بالحدس الأمني، دفعهما للشك بالمركبة، وبقانونية البضائع المحملة فيها، وهو ما ساهم في إيقاف عملية السرقة قبل إتمامها، وإعادة المعدات والأجهزة الكهربائية إلى صاحب الشركة، وتوقيف المتهمين الأربعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.