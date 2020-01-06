مقابض حقيبة سفر محشوة بالكوكايين

المصدر: دبي- رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة زائرة أمريكية جلبت وحازت 1.9 كيلو غرام كوكايين من موطنها، محاولة إدخالها إلى الإمارات عبر مطار دبي.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمة البالغة من العمر 30 عاماً اخفت الكوكايين داخل 8 قضبان معدنية، خبأتها في مقابض حقيبة سفرها.

وشهد رقيب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي في تحقيقات النيابة بورود معلومات إلى الإدارة العامة مفادها بأن امرأة أمريكية قادمة من موطنها إلى دولة افريقية ومن ثم إلى الإمارات وفي حوزتها مواد مخدرة،فتم ابلاغ افراد الجمارك بشأن المتهمة، حيث تم ضبطها لدى وصولها صالة القادمين وتفتيش حقيبتها.

وأضاف الشاهد نفسه أن المفتشين عثروا في المقابض الحديدية لحقيبتها على أنابيب معدنية تبين انها تحوي على مادة لها المظهر المميز لمخدر الكوكايين ، مشيراً إلى تحويلها إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات معها.