سائق اجرة يهتك عرض راكبة ويبرر : فعلت ذلك لاسعادها!

المصدر: دبي-رامي عايش

"شر البلية مايضحك" مثل ينطبق على سائق سيارة اجرة، هتك عرض راكبة أوروبية كانت تجلس على المقعد المجاور له وقد غلبها النوم، أثناء توصيلها من أمام فندق، إلى مقر سكنها، ولما تم استجوابه أمام الشرطة عن الواقعة بموجب بلاغ فتحته المجني عليها، أجاب بانه فعل ذلك لإسعادها.

تفاصيل الواقعة ساقتها النيابة العامة امام محكمة الجنايات في دبي اليوم، متهمة السائق بهتك عرض الراكبة بان غافلها بينما كانت نائمة على المقعد في وقت متأخر من الليل، واستطال بيديه اليها، بعد أن فصل أسلاك الكاميرا الخاص بقمرة المركبة، وتوجه إلى طريق مظلم كان خاليا من المارة والإضاءة وفق ما جاء في ملف التحقيق، قبل أن تستيقظ المجني عليها وتصرخ في وجهه مستنكرة فعلته الدنيئة.

وأفادت المجني عليها النيابة العامة، بان السائق قاد المركبة بعد الاعتداء عليها متوجها بها إلى وجهتها، وانه حاول استعطافها وطلب السماح منها راجيا منها عدم إبلاغ الشرطة، إلا أنها رفضت ذلك بالرغم من أنه أخبرها ان بإمكانه إبلاغ الشرطة عنها بعد ادعى لها بانها كانت تحت تأثير المشروبات الكحولية".

وأضافت المجني عليها انها تواصلت مع الجهة المشغلة للسائق فور وصولها مقر سكنها وزودتها برقم لوحة المركبة ثم توجهت بعد ذلك إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ في الواقعة.