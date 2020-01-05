يقظة شرطي تمنع ادخال أوراق نقدية ممرغة بالمخدرات إلى موقوفَين

المصدر: دبي - رامي عايش

حالت يقظة شرطي من مَلاك مركز شرطة البرشاء دون نجاح شاب خليجي في تمرير وإدخال أوراق نقدية قيمتها 530 درهماً ممرغة بالمخدرات إلى شابين من جنسيته موقوفين في توقيف المركز عينه.

وقالت النيابة العامة، أمام محكمة الجنايات في دبي، إن المتهم الأول، وهو الطالب البالغ من العمر 22 عاماً، حضر إلى مركز شرطة البرشاء، وفي حوزته 530 درهماً، من أجل تسليمها إلى المتهمين الآخرين الموقوفين في المركز «لحاجتهما إليها»، وسلّمها إلى الشرطي المذكور الذي لاحظ أن الأوراق النقدية رطبة، ويتناثر منها مسحوق أبيض، وهو ما جعله يشتبه في أنها مشبعة بمواد مخدرة، تبيّن بعد فحصها أنها عبارة عن هيروين وميثامفيتامين وبرازولام وبريجابالين.

وذكر الشرطي، في محضر الاستدلال، أنه عندما سأل المتهم الأول، وهو «الناقل»، عن طبيعة المسحوق الذي يغطي الأوراق النقدية، ارتبك وتلعثم، وادعى أن المتهم الثاني الموقوف طلب منه أن يلتقي أحد الأشخاص، ويتسلم منه مبلغاً من المال ليُحضره إليه.