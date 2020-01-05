الحبس والإبعاد لـ 3 آسيويين أداروا مواقع للعب القمار في عجمان

المصدر: عجمان – أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، على كل من: المتهم الأول (ع م) آسيوي الجنسية (33 عاماً) الحبس 7 أشهر، وعلى المتهم الثاني (م ن) آسيوي الجنسية (36 عاماً) بالحبس 6 أشهر والغرامة 50 ألف درهم، والمتهم الثالث (ك ش) (36 عاماً) بالحبس 6 أشهر. كما قضت المحكمة بإبعادهم عن الدولة عقب انتهاء فترة عقوبتهم وذلك لقيامهم بتنظيم وإدارة مواقع للعب القمار، وجمع الأشخاص للعب القمار على مدار أكثر من عام في إمارة عجمان.

وتشير أوراق القضية إلى أنه تم ضبط المتهمين الثلاثة بتاريخ 12 مايو الماضي في قضية قتل. وقد أنكروا تهمة القتل واعترفوا بإدارتهم لمواقع لعب القمار. وبالتدقيق تبين أن المتهم الأول دخل إلى الإمارات بتأشيرة سياحية وعمل فيها بدون تصريح. وأن المتهم الثاني قام بتشغيله. والمتهم الثالث يعمل لدى غير كفيله.

وبسؤال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بالاتهام المسند إليه وأقر بدخوله الدولة بتأشيرة زيارة، وعمل بخلاف طبيعة تأشيرته. حيث كان يعمل لدى المتهم الثاني بمهنة سائق، يقوم بتوصيل الأشخاص إلى أماكن معينة في مدينة عجمان للعب القمار، ثم يعيدهم مرة أخرى إلى منازلهم.

وبسؤال المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة، اعترف بالاتهام المسند إليه وأقر بأنه منذ سنة يدير ويشرف على لعب القمار. وبأنه كان يقوم بحراسة اللاعبين ويحمي اللعبة من السرقة ويجبر الخاسر على دفع المبالغ المستحقة عليه. وأنه كان يتقاضى مبلغ 50 درهم على كل مرة وأنه تحصل على مبلغ 4000 درهم حصيلة لعب القمار. وأنه استخدم المتهم الأول كسائق لتوصيل لاعبي القمار إلى المواقع المتفق عليها، ثم إعادتهم مرة أخرى.

أما المتهم الثالث فقد اعترف بمحضر تحقيقات النيابة العامة بالتهم المسندة إليه، وأقر بأنه دخل الإمارات بتأشيرة عمل لدى إحدى الشركات. وأنه عمل لدى غير كفيله. وأقر بإشرافه على لعب القمار وبتحصيل المبالغ المالية. وأنه تحصل على مبلغ 7500 من حصيلة لعب القمار.