19 % انخفاض الجرائم المقلقة في دبي العام الماضي

المصدر: دبي البيان

أشاد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان، والتي أدت إلى خفض البلاغات الجنائية المقلقة بنسبة 19 % خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018.

جاء ذلك، خلال تفقد معالي اللواء المري الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز شرطة دبي، وذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونائبيه العميد محمد راشد بن صريع المهيري لشؤون الرقابة والإدارة، والعقيد محمد عقيل أهلي لشؤون البحث والتحري، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والرائد الدكتور عبدالرزاق المازمي رئيس قسم التفتيش، وعدد من مديري الإدارات.

إنجازات

وأثنى معاليه على دور رجال البحث والتحري في مكافحة الجريمة وحدسهم الأمني في حل الكثير من القضايا الغامضة، وإنجازاتهم التي حققوها على مدار العام، وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان في الإمارة خصوصاً والإمارات عموماً، موضحاً أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية معنية بإيجاد البيئة الأمنية الآمنة لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة.

وأكد معاليه أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من الإدارات التي توليها القيادة العامة لشرطة دبي الكثير من الاهتمام والدعم في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة التي تعتبر ضمن العمل الرئيسي للمجال الشرطي والمعني بمكافحة الجريمة، والتصدي لمرتكبيها والقبض عليهم في أوقات قياسية، ولتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والخروج عن القانون والنظام، مشيراً إلى أن الإدارة حققت إنجازات كبيرة على مستوى كشف غموض القضايا التي وقعت ضمن اختصاص مدينة دبي، وكان لها الفضل في ضبط الكثير من الخارجين عن القانون والذين سولت لهم أنفسهم اتباع طرق الكسب غير المشروعة.

حقائب أمنية

واستمع معالي اللواء المري خلال جولته التفقدية إلى عرض قدمه المقدم عارف محمد نائب مدير إدارة الحد من الجريمة، حول إنجازات ومبادرات الإدارة، منها تزويد 225 حقيبة نقل أموال بمواصفات أمنية عالية، وفحص 117 مركبة نقل أموال غير مستوفية للشروط وتوجيهها نحو الإجراءات المطلوبة لمعالجتها، إضافة إلى شطب 39 مركبة نقل أموال غير مستوفية الشروط، وتحقيق مؤشر صفر في عمليات السطو على مركبات نقل الأموال خلال العام 2019، إلى جانب وضعهم لاشتراطات جديدة خاصة بأحواض السباحة في إمارة دبي بالتعاون مع الجهات المعنية، حماية للأطفال من التعرض لحوادث الغرق.

كما اطلع معاليه على إحصائيات الدوريات الأمنية، وإنجازات الإدارات الفرعية والأقسام التابعة لها.