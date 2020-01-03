وفاة شابين مواطنين وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم مركبتين في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

لقي شابان مواطنان حتفهما وأصيب أربعة أشخاص آخرون بإصابات متفاوتة تراوحت بين البليغة والمتوسطة في حادث تصادم قوي وقع بين مركبتين على شارع أذن جنوبي رأس الخيمة .

وتتحصل تفاصيل هذا الحادث المؤسف وفقا للعميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة في دخول المركبة المتسببة ويقودها السائق الآسيوي " ه.ا.ر" ويرافقه شخص آخر لحرم الشارع الرئيسي من لفة دوران دون التأكد من خلوه من المركبات حيث تصادف مرور المركبة المتضررة التي لا تحمل لوحات أرقام بقيادة الشاب "س.ح " 18 سنة – لا يحمل رخصة قيادة – ويرافقه كل من " ن.س" 19 عاما ، و"ع.ا "، و"ع.ع " لتصطدم المركبتان بقوة ما نتج عنه وفاة سائق السيارة المتضررة ومرافقه الأول وإصابة الآخرين وقاد المركبة الثانية ومرافقه بإصابات حرجة ومتوسطة .

وذكر أن دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني هرعت فور تلقي البللاغ إلى موقع الحادث وتم نقل جثامين المتوفيين والمصابين للمستشفى وباشرت جهات الاختصاص إجراءاتها القانونية لإحالة ملف الحادث للنيابة العامة .

وشدد العميد الصم على ضرورة التزام السائقين ومستخدمي الطرق بكافة الأنظمة والقوانين المرورية والانتباه تفاديا لتكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء وتترك الألم والحسرة في قلوب ذويهم وعائلاتهم ، لافتا إلى أهمية تعاون الأهالي مع الجهود الشرطية الهادفة لتعزيز السلامة المرورية في الطرقات من خلال عدم السماح لأبنائهم بقيادة المركبات قبل الحصول على رخصة القيادة التي تؤلهم لذلك .