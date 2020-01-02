النائب العام لامارة دبي يأمر بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني إلى المحاكمة

أمر النائب العام لامارة دبي بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني "ضحية الخطأ الطبي الجسيم" إلى المحاكمة الجنائية جزاءً وفاقاً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم تخلف لديها من جرائه عاهات مستديمة.

وقد كشفت التحقيقات أن أحداث الواقعة تعود إلى ما قبل يوم 23/04/2019 بفترة حينما شعرت المجني عليها من صعوبة في التنفس من خلال أنفها فلجأت إلى المتهم الأول "طبيب الأنف والأذن والحنجرة" ظناً منها أن فيه الخير وعلى يديه الشفاء ، فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف ، فضرب لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23/04/2019 بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد الغير مهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له.

وقد أظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد شابها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات ، وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

وقد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها بعد سماعها من رأت سماع شهادته من الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة ، واستجوبت من تمكنت من استجوابه من المتهمين بعد ايداع كافة التقارير الطبية التي انتظرت ورودها حتى انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسئولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير ، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة ، مما حدا بالنائب العام إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وجاري تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة .