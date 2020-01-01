شرطة دبي تكرم امرأة سلّمت مبلغا ماليا عثرت عليه في القرية العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بحضور العقيد عبد الله سعيد الشامسي مدير إدارة اللقطة، السيدة مريم علي عبد الوهاب هينامي، وذلك لأمانتها وحسن تصرفها.

وكانت السيدة مريم علي قد عثرت على مبلغ مالي في القرية العالمية، وقامت بتسليمه للجهات الأمنية المختصة، الأمر الذي ساهم في إرجاع المال إلى صاحبه بعد التعرف عليه.

ونوه العميد الجلاف بالأخلاق والأمانة التي تتمتع بها المذكورة، معرباً عن شكره وتقديره لمساهمتها في إرجاع المبلغ لصاحبه، موضحاً أن ما قامت به دليل واضح على ما تتمتع به من أخلاق عالية، مؤكدا أن هذا التكريم يعد شيئاً بسيطاً مقابل الأمانة التي تحلت بها، وداعياً أفراد المجتمع لحذو حذوها، كونها تعتبر مثالا للصدق والأمانة.

وأكد أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع.

وبدورها تقدمت السيدة مريم علي عبد الوهاب هينامي بالشكر الجزيل إلى القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدة أن هذا التكريم يعتبر بمثابة وسام لها تضعه على صدرها.