السجن 15 عاماً لشاب قتل صديقه في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

قاد خلاف نشب بين صديقين من الجنسية الآسيوية خلال جلسة سهر بالمناطق البرية، إلى قيام أحدهما في العقد الثالث من عمره بطعن صديقه بزجاجة الخمر التي تناولاها معاً، ليستقل بعدها مركبته تاركاً صديقه ينزف حتى زهقت روحه.

وقضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بجلستها التي عقدت، أمس، برئاسة القاضي سامح شاكر بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 15 عاماً، وألزمته بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه، كما قضت بإبعاد المتهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتشير تفاصيل القضية، إلى اعتراف المتهم خلال تحقيقات القضية انه كان يتناول الخمر بصحبة صديقه المجني عليه قبل أن ينشب بينهما خلاف نتيجة لسب المجني عليه أم القاتل الذي بادر بكسر زجاجة الخمر ليطعن صديقه في رقبته ويتركه ينزف حتى الموت، مؤكداً أنه لم يكن في وعيه عند تنفيذ الجريمة والتي وقعت بعد تكرار سب المجني عليه له خلال جلسة السهر التي كانا يتعاطيان خلالها الخمور معاً .

ومع ساعات الصباح عثر راعي غنم في المنطقة على جثة المجني عليه ملقاة على الرمال غارقاً في دمائه، ليقوم بإبلاغ الجهات الشرطية التي توصلت بدورها للمتهم الذي حاول إنكار الواقعة وصلته بالجريمة في بداية التحقيقات قبل مواجهته بأدلة الإدانة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي خلال التحقيقات أن الجاني كان متناولاً للخمور خلال وقوع الجريمة التي استخدم فيها زجاجة الخمر بعد كسرها واستخدامها في طعن المجني عليه في رقبته وتركه ينزف حتى الموت.

وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجهت للجاني تهم القتل الذي أدى إلى وفاة وتناول الخمور، إلى جانب محاولة إخفاء معالم الجريمة التي كشفتها جهات التحقيق المختصة في الواقعة.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة نفسها بالسجن لمدة عامين على ثلاثة شباب من الجنسية العربية في قضية سرقة مركبة وإتلافها وأمرت بإبعاد المتهمين عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من باقي التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بسرقة أحد محال السوبر ماركت وإتلاف محتوياته.