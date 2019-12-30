5 آلاف دولار مقابل سنتين سجناً

المصدر: دبي- رامي عايش

دانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس شابا آسيويا في العشرينيات من عمره، بحيازة ومحاولة تهريب هيروين إلى الدولة عبر إخفائها في مقابض حقيبة سفره، وداخل جواربه التي كان يرتديها عند ضبطه.

وحكمت الهيئة بمعاقبة المذكور بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة وغرامة 50 ألف درهم.

وأظهرت التحقيقات أن مفتشي الجمارك اشتبهوا بحقيبة "المتهم" لدى وصوله إلى مطار دبي ولما فتشوها بالأشعة، عثروا على مادة الهيروين في مقابض أعمدتها.

كما عثروا على المادة نفسها في جوارب المذكور التي كان يرتديها.

وأقر المدان نفسه أنه حصل على 5 آلاف دولار أمريكي من عصابة تتاجر بالمخدرات من أجل إحضار المضبوطات التي كانت بحوزتها وتسليمها إلى أحد الأشخاص في الدولة.