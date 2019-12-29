10 سنوات سجناً لزائرين خبآ مخدرات في الملابس

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، حكمين بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، بحق آسيويين يعملان مع عصابتي اتجار بالمخدرات، أحدهما حاز وحاول تهريب 5.4 كيلوغرامات ماريغوانا في جيوب 3 بناطيل، والثاني حاول إحضار وتهريب مادة الهيروين في مقابض حقائب السفر والجوارب التي كان يرتديها.

وتشير التفاصيل في القضية الأولى إلى أن الجاني البالغ من العمر 21 عاماً حاول تهريب 5.4 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا المخدرة إلى الدولة، عبر إخفائها داخل 3 بناطيل.

وأورد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الخاص بمضبوطات الدعوى، أن المتهم أخفى مادة عشبية مجففة داخل 3 بناطيل في حقيبة سفره، هي عبارة عن ماريغوانا.

وفي القضية الثانية أظهرت التحقيقات أن الجاني "أنه حضر إلى الدولة عبر مطار دبي فاشتبه المفتشون بحقيبته، قبل تفتيشها بالأشعة، والعثور على مادة الهيروين في مقابض أعمدتها، إضافة إلى العثور على المادة المخدرة نفسها في جوارب المذكور التي كان يرتديها.

وأقر المدان نفسه أنه حصل على 5 آلاف دولار أمريكي من عصابة تتاجر بالمخدرات من أجل إحضار المضبوطات التي كانت بحوزتها وتسليمها إلى أحد الأشخاص في الدولة.