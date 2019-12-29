السجن والإبعاد لخادمة سرقت 29 ألف درهم

المصدر: دبي- رامي عايش

عاقبت محكمة الجنايات في دبي،خادمة أفريقية بالحبس 6 أشهر، والإبعاد عن الدولة، وردّ مبلغ 29 ألف درهم، لإدانتها بجريمة سرقة المبلغ المذكور من منزل أسرة عربية لم يمض على عملها معها سوى ساعات.

وجاء في ملف القضية، أن المجني عليها استعانت بصديقة لها لإحضار الخادمة للعمل لديها في منزلها على سبيل التجربة قبل اعتمادها ونقل إقامتها على كفالتها، وبالفعل حضرت نهاية شهر أغسطس الماضي إلى منزلها وباشرت العمل، وفي ظهر اليوم التالي، طلبت منها ترتيب خزانة ملابس زوجها وغادرت إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، لتتفاجأ لدى عودتها عصراً، باختفاء الخادمة، وكذا اختفاء محفظة الزوج، التي كانت تحتوي على المبلغ المشار إليه، فسارعت إلى إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليها في إمارة مجاورة وأحالتها إلى الجهات القضائية.