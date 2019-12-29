«مرور دبي»: تسوية 177 ألف مخالفة العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن تسوية 177 ألفاً و107 مخالفات عبر برنامج تسوية المخالفات المرورية خلال العام الجاري، جاء ذلك خلال تفقد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، الإدارة العامة للمرور، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكان في استقباله العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العقيد جمعة سويدان، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء عبد الله علي الغيثي على إنجازات الإدارة، والمشاريع المستقبلية لها، مؤكداً حرص شرطة دبي على تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتطويعها، والاستفادة من التقنيات والكوادر الفنية والبشرية لتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين.

تفاهم

وقدم النقيب فيصل عبد الله البنا مدير إدارة الحملات والتوعية المرورية بالوكالة، مبادرات ونتائج العمل، حيث وقّعت الإدارة مذكرات تفاهم واتفاقيات لدعم الحملات التوعوية التي تقوم بها الإدارة لتوعية الجمهور ورفع مستوى الثقافة المرورية لدى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وصولاً إلى مؤشر صفر وفيات، مشيراً إلى أن الإدارة نفذت 7 مواد فلمية للتوعية المرورية لمختلف فئات المجتمع من أطفال وشباب وكبار المواطنين.

مبادرات

كما اطلع الحضور على المبادرات المرورية المنفذة خلال العام الجاري، ومنها مبادرة الترحيل المباشر، ومشروع ربط عدد 3835 كاميرا بغرفة العمليات، ونظام مراقبة سلوك السائقين، ومشروع نظام إدارة الرادارات.واستمع اللواء الغيثي لشرح من المقدم حمد خلفان الخالدي مدير إدارة دوريات ديرة، حول نتائج العمليات، إذ أسفرت حملة الدراجات النارية في العام الجاري عن ضبط 1919 دراجة نارية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي أسفر عن ضبط 1731 دراجة نارية مخالفة للقانون.