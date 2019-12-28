شرطة أبوظبي تطيح بمشعوذ أوروبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطاحت شرطة أبوظبي بمشعوذ من الجنسية الأوروبية متلبساً بممارسة السحر والشعوذة موهماً زبائنه بقدرته على معالجة مشاكلهم النفسية والأسرية وتخفيف أعباء وضغوطات الحياة اليومية عنهم.

وكشفت عن تفاصيل القضية بتلقيها معلومات من مصادر سرية تفيد بقيام شخص بممارسة الدجل والسحر والشعوذة، متخذاً من شقته في بناية بمدينة أبوظبي مكاناً للقاء زبائنه بمواعيد مسبقة ، والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدّعياً قدرته على شفائهم وحل مشاكلهم مقابل مبلغ مالي.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري تمكن من الإيقاع بالمشعوذ ،والقبض عليه متلبساً وهو يمارس الشعوذة والدجل، مستخدماً حيل وطقوس وهمية .

وأكدت شرطة أبوظبي أنها ستواصل التصدي للأشخاص الذين يمارسون مثل هذه الأعمال وعدم التهاون معهم، وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذرت أفراد المجتمع من الوقوع في شرك هؤلاء الأشخاص الذين يدّعون حل المشكلات، بوسائل توهم الآخرين بأنهم قادرون على ذلك.

ودعت إلى ضرورة المبادرة بالإبلاغ عن أية أشخاص يمارسون "السحر والشعوذة"لحماية المجتمع من مخاطر هذه الفئة التي تقوم بخديعة الضحايا كسباً للأموال بطرق غير مشروعة.