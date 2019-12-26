السجن 7 سنوات لقاتل صديقه في منزله

المصدر: دبي ــ رامي عايش

قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم بمعاقبة شاب خليجي في الثلاثينات من العمر بالسجن 7 سنوات لإدانته بطعن صديقه الذي كان يزوره في منزله بسكين، ما أدى الى وفاته.

وأظهرت التحقيقات في هذه الجريمة التي وقعت قبل عدة أيام أن الجاني من أصحاب السوابق الاجرامية في تعاطي المخدرات، وأنه "لم يكن في وعيه وقت الجريمة"، وأن الجريمة وقعت بعد مشادة كلامية بينه وبين الضحية، بذريعة أن الأخير أبلغ شقيقه، عن حيازته لمركبته.

أقوال صديق الضحية

وبسؤال صديق المجني عليه أفاد بأنه توجه برفقة الأخير إلى منزل المتهم، وشاهدا سيارة شقيق المجني عليه، فاتصل الأخير بأخيه، وأخبره بوجود السيارة، وهنا خرج المتهم، وطلب منهما الخروج من الفيلا، ثم احتدم النقاش بينه وبين المجني عليه، مستنكراً قيامه بإبلاغ شقيقه عن مكان السيارة، وكان يحمل بيده سكيناً، طعنه بها في يده وتسبب له في قطع شريان العضد وتوقف عضلة القلب، والدورة الدموية، ما أدى الى وفاته.

اقوال الشرطة

وأضاف شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة: إنه اشترك في إلقاء القبض على الفاعل مع صديق له، ساعده على الفرار، بعد تلقي بلاغ عن واقعة اعتداء في منطقة المزهر الأولى، لافتاً إلى أنه انتقل إلى موقع البلاغ، وشاهد المجني عليه مغشياً عليه ينزف من أجزاء متفرقة في جسده.

اتصال

وأفاد المتهم بعض إلقاء القبض عليه من الشرطة بأنه تلقى اتصالا من شقيق المجني عليه يسأله عن السيارة، وعلم منه أن المجني عليه، هو الذي أخبره وأنه موجود خارج منزله، فتوجه إليه وتشاجر معه قبل ان يطعنه ويقتله ويغادر مسرح الجريمة برفقة صديق له ساعده على الهرب.