إحالة طالب إلى جنايات دبي بتهمة المساعدة في الشروع بالقتل

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي شاب عربي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة المشاركة الإجرامية بمساعدة آخرين في مقتل طالب، حيث كان على دراية بتوجه متهم آخر يحمل سكيناً إلى المجني عليه للاعتداء عليه.

وتفصيلا أفاد شاهد إثبات أنه في نفس يوم الواقعة، وأثناء تواجده في أحد الملاعب الرياضية في دبي رفقة اثنين من أصدقائه، حضر إليه أحد الأشخاص وطلب منه التوجه معه إلى المتهم الأول، كون الأخير يرغب بحل الخلاف القائم بينهما. وبتوجهه خارج الملعب التقى جميع المتهمين وحدث نقاش بينه وبين المتهم الأول، فقام بلكمه بيده على رأسه، وتفاجئ بقيام جميع المتهمين بضربه، وبعدها قام بوضع يده على وجهه تفاديا للضربات. ومن ثم قام بطعنه طعنتين بأداة حادة في خاصرته ولا يعرف من هو بالتحديد.

فيما أفاد شاهد الإثبات الثاني أنه في نفس يوم الواقعة وأثناء ما كان رفقة المجني عليه، حضر المتهم الأول وقام باستدعاء المجني عليه لخارج الملعب، وكان برفقته 8 أشخاص. وعند خروجه شاهدهم يقومون بالاعتداء على المجني عليه بالضرب. وبعد الانتهاء من ذلك شاهد الدماء تسيل منه.

وأورد التقرير الشرعي للمجني عليه تعرضه للاعتداء بسكين، وهو ما يستلزم علاج أكثر من 20 يوم دون أن تخلف عاهة مستديمة.