يسرقون المحال وكاميرات المراقبة كي لا يتركوا أثراً

المصدر: دبي- شيرين فاروق

لم يتوقع 3 من الجنسية الأفريقية أنه سيتم الكشف عنهم على الرغم من سرقة كاميرا المراقبة والاستيلاء على مبلغ 7 آلاف درهم من إحدى وكالات السفريات الصغيرة، وتبين أنهم استخدموا مشابك شعر وبعض المفكات وطفاشة لفتح درج المحاسبة.

وتفصيلا أحالت النيابة العامة في دبي 3 من الجنسية الأفريقية إلى محكمة الجنايات بعدما قاموا ليلاً بسرقة مقر لإحدى وكالات السفريات في دبي. حيث أفاد وكيل السفريات أنه ورده اتصال من عامل النظافة الذي توجه صباحا إلى مقر العمل بأن شاشة المراقبة مغلقة! وحينما توجه ليستطلع الأمر في جهاز تسجيل الكاميرات لم يجده! وتبين له أيضاً أن أدراج المكاتب مفتوحة والأغراض مبعثرة وبناء عليه تم إبلاغ الشرطة الذين حضروا إلى مكان الواقعة.

وبالتفتيش اكتشفت الشرطة اختفاء مبلغ 7 آلاف درهم كانت موجود في درج المحاسب، وتبين أنه تم فتح باب الوكالة بمفتاح إلا أنه كسر داخل القفل وعثر على بقاياه.

وأفاد شاهد الإثبات أنه في نفس يوم الواقعة توجه إلى موقع البلاغ ولم يعثر على جهاز تسجيل الكاميرات فتم الاستعانة بتسجيلات كاميرات الجيران من المحال القريبة من المكان، وتبين وجود 3 من الجنسية الأفريقية دخلوا إلى مقر الوكالة وفتحوا الباب الخارجي. وانتظر أحدهم بالخارج ودخل اثنين وخرجا ومعهما كيس وغادروا المكان في سيارة أجرة.

وبمراقبة الكاميرات الموجودة في المحال المجاورة تم التعرف على هويتهم ومكان سكنهم في غرفة داخل شقة في إحدى البنايات. وبمواجهتهم أنكروا ارتكابهم للواقعة. فتم تفتيش السكن وعثر على الكيس ومجموعة من مشابك الشعر ومفكات بأحجام مختلفة، وعدد كبير من المفاتيح. ونفس الملابس التي رصدتها الكاميرات في الغرفة. فتم تحويلها إلى الأدلة الجنائية ورفع البصمات ومطابقتها مع بصمات المتهمين. وتبين أنها تعود إليهم.

وتم تحويلهم جميعا إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.