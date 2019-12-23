عربي يختلس 347 ألف درهم من سلسلة مطاعم شهيرة

المصدر: دبي-شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي متهما من جنسية عربية إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير مستندات بغرض اختلاس أموال من سلسلة مطاعم شهيرة في دبي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مندوب علاقات عامة عربي الجنسية على تزوير 26 مستند رسمي وذلك للاستيلاء على مبلغ 347 ألف و956 درهم من الشركة التي يعمل بها، حيث ادعى قيامه بتجديد الرخص التجارية التابعة للشركة " سلسلة مطاعم شهيرة " في حين أنه لم يقم بذلك.

وأكد مدير الشركة أن مندوب الدائرة الاقتصادية حضر إلى الشركة وأخبرهم بعدم تجديد الرخص التجارية وعليه تم الاتصال بمندوب الشركة الذي تسلم مبالغ التجديد وأكد قيامه بذلك وقدم مستندات تبين أنها مزورة بعلم المتهم لتأكيد كلامه وبعدها تغيب عن العمل وعليه قام محامي الشركة بفتح بلاغ جنائي لخيانة الامانة.