حريق يلتهم ملحقا بمنزل في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

تمكنت فرق الدفاع المدني مساء أمس، من إخماد حريق شب في أحد المنازل بإمارة عجمان.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي منصة الدفاع المدني بلاغاً يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة مشيرف، وعليه انطلقت فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين احتراق المحلق بالكامل وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون انتشاره إلى بقية المنزل.

وناشد العميد محمد علي جميرا مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان بالإنابة، جميع الأسر بأخذ الحيطة والحذر والتأكد الدائم من صلاحية التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وتزويد المنازل بأجهزة إنذار الحريق وكشافات الدخان والتي يوفرها مشروع #حصنتك_للمنازل المرتبط مع غرف عمليات الدفاع المدني .

وشدد العميد جميرا على أهمية توفير طفايات الحريق اليدوية وتركيب أجهزة إنذار الحريق وكواشف الدخان في المنازل ، متعبرا أنها ضرورة كباقي مستلزمات المنزل لما لها من دور استباقي في إنذار الأفراد بوجود حريق، وتجنب خسائر في الأرواح والممتلكات.

ودعا كافة الأفراد إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، تفادياً لوقوع الحرائق.