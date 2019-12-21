دبي تسلم السلطات الهولندية زعيم منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية

المصدر: البيان الإلكتروني

سلمت السلطات المعنية في دبي زعيم منظمة " ملائكة الموت " الإجرامية، رضوان تاغي، إلى السلطات الهولندية، حيث تم نقله جوا إلى هولندا.

كنت شرطة دبي قد تمكنت الاثنين المنصرم من القبض على المجرم الأخطر في أوروبا بعد سنوات من الملاحقة الدولية وإدراجه ضمن قائمة المطلوبين من قبل الإنتربول.

وأكدت وكالة " أسوشيتيد برس " ، أنه جرى نقل تاغي على متن طائرة مستأجرة في حراسة مشددة، وتم إيداعه في سجن يحظى بدرجة تأمين بالغة، كون المتهم يعتبر الأخطر في أوروبا، ويشتهر باسم "ماكينة القتل".

وأكد بيان للنيابة العامة الهولندية، إن العقل المدبر لجريمة مقهى " لاكريم " في مراكش، جرى ترحيله إلى هولندا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت وسائل إعلام هولندية أن تاغي نقل إلى أكبر سجون البلاد ذات الحراسة المشددة، والمخصصة للمجرمين المتهمين بالإرهاب ومن القتلة، ويسمى "فوخت" The Vught

كانت النيابة العامة الهولندية تقدمت رسمياً للإمارات بطلب تسليم رضوان تاغي، الذي ألقي عليه القبض في منزل خاص في دبي بعد تعاون دولي مكثف مع شرطة دبي، كما أعلنت اعتقال شقيقه المشتبه فيه في جريمة مقتل شاب قبل سنة بمقهى بمراكش.

ووفقا لمصادر إعلامية هولندية، فإن الشرطة الهولندية ألقت القبض على ستة أشخاص آخرين في مناطق متفرقة بهولندا مباشرة بعد ساعات من اعتقال أكثر المطلوبين لديها في هولندا، وهو رضوان تاغي في دبي، وتمت الاعتقالات خلال مداهمات على منازل خاصة في كل من أمستردام وأوترخت وفيانين وهويس تير هايد، حيث قُبض على خمسة رجال وامرأة تتراوح أعمارهم بين 29 و45 سنة، وبحسب الشرطة فإن الموقوفين يُشتبه في تورطهم بجرائم ذات صلة بغسل الأموال وجرائم الأسلحة وحيازة المخدرات. وأشارت وسائل الإعلام الهولندية أن وزير العدل الهولندي فريد جرابهايوس هنأ الشرطة ومكتب المدعي العام بعد القبض عليه.

وسارع قائد الشرطة الهولندية، إريك أكيربوم، إلى الترحيب باعتقال تاغي، معتبراً هذه الخطوة «ذات أهمية كبيرة لهولندا» وأنها ثمرة تعاون بين البلدين، وأن التعاون مع شرطة دبي هو مثال على العمل الإيجابي الذي يجري لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية.

ويشير المحققون في هولندا إلى أن زعيم منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية مطلوب في 20 جريمة قتل على الأقل، أمر بها هو وزميله سعيد رزوقي، الذي لا يزال هارباً، وقالت الشرطة الهولندية إنهما يصدران أوامر بالقتل كما لو كانا يحتسيان «فناجين قهوة».

وكانت الشرطة الهولندية رصدت مكافأة في 2005 قدرها 100 ألف يورو، هي الأكبر في تاريخها، لمن يدلي بمعلومات تتعلق بمكان اختباء تاجي الذي ينشط في تهريب الكوكايين إلى أوروبا عبر المغرب وأمريكا الجنوبية.