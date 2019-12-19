القبض على شخص زوَّر 23 جواز سفر وأختاماً بنكية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تعمد آسيوي الجنسية مبعد عن الدولة أكثر من مرة دخول الدولة بطريقة غير مشروعة وممارسة عمله الاجرامي المتمثل في التزوير في جوازات السفر ووثائق الإقامة وأختام حكومية وكشوفات بنكية بمقابل مادي، حيث ألقي القبض عليه و2 آخرين بعدما حصلوا على مبلغ 20 ألف درهم من سائق آسيوي الجنسية (المتهم الأول ) لتزوير مهنته في الإقامة من سائق إلى مدير وتزوير مجموعة من الشهادات والحسابات البنكية وتقديمها الى السلطات المختصة للحصول على تأشيرة شنغن إلا أن الموظف اكتشف التزوير وأبلغ الشرطة.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي 4 متهمين إلى محكمة الجنايات بعدما تعمد المتهم الأول تقديم أوراق مزورة للحصول على تأشيرة شنغن، وعندما ألقي القبض عليه اعترف أنه لجأ إلى المتهم الثاني كوسيط ليمكنه من تزوير الأوراق والمستندات للحصول على التأشيرة عبر المتهم الثالث الذي تخصص في ذلك، مقابل مبلغ 20 الف درهم.

وألقت الشرطة القبض على المتهم الثالث وعثر في مقر سكنه على عدد 23 جواز سفر مزوراً ومجموعة كبيرة من الاختام ووثائق السفر المزورة ومجموعة من الطابعات والأحبار وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة التي كانت يستخدمها المتهم في ممارسة نشاطه الإجرامي، وبالتدقيق عليه تبين انه تم إبعاده عن الدولة أكثر من مرة وانه دخل الدولة بطريقة غير مشروعة.