يكسر فك زميله في مشاجرة بعجمان

المصدر: عجمان ـــ أسامة احمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحكم على شخص كندي الجنسية يبلغ من العمر 23 عاما، بالحبس 6 أشهر ودفع عشرين ألف درهم كتعويض والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك نتيجة قيامه بضرب شاب عربي الجنسية وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 10% بسبب كسر فكه الاسفل بعد أن ضربه بقبضة يده أسفل فكه، إثر مشاجرة بينهما.

وتشير وقائع القضية إلى أن المجني عليه قام بإبلاغ الشرطة أن المتهم اعتدى عليه وضربه بيده فأحدث به الإصابات التي أسفرت عن كسر فكه الأسفل وعدم انطباق الفكين وحصول عاهة مستديمة وتقدر نسبتها 10% وضعف قدرات المجني عليه في المضغ وذلك وفق ما ذكر في التقرير الطبي.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، قرر أن المجني عليه كان يضايقه منذ سنة وكان يحرض اصدقاءه بالصف الدراسي وهذا الأمر يؤثر على دراسته وكان يناديه بلفظ يدل على جنسيته من أصول عربية أمام زملائهم ويقلل من شأنه لذلك قام بضربه والاعتداء عليه بضربة (بوكس) ولم يقصد إحداث العاهة المستديمة به.