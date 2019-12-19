إخماد حريق مستودع في صناعية أم القيوين

المصدر: أم القيوين ــ البيان

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين وبإسناد من إدارة الدفاع المدني عجمان من السيطرة على حريق اندلع في أحد المستودعات بالمنطقة الصناعية ام الثعوب بأم القيوين، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 03:00 فجراً، يفيد باحتراق مستودع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها وبلغ عددهم 90 شخصاً، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق وعدم انتشاره للمستودعات المجاورة وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون تسجيل أي اصابات بشرية وإن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية، مؤكداً أن إنجاز المهمة ناتج عن التعاون مع شرطة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والاسعاف الوطني.

وأشرف على الحادث العقيد دكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني أم القيوين والمقدم احمد سالم بن شقوي نائب المدير والرائد عبدالله صالح الفلاحي رئيس قسم المراكز والنقيب يوسف عبدالرحمن مدير مركز المدينة والنقيب راشد جاسم ضابط مركز الابرق والملازم اول راشد حروب ضابط مركز الراعفه.