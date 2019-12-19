الحبس وغرامة 500 ألف والإبعاد للسب والتعدي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، برئاسة القاضي سامح شاكر، بالحبس 6 أشهر على المتهم في قضية السب والتعدي، والمتهم فيها شاب من الجنسية الأوروبية تجاه المجني عليه من الجنسية العربية، كما قضت بتغريم المتهم 500 ألف درهم عن التهمة، و10 آلاف درهم عن تهمة شرب الكحول، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وتشير أوراق القضية إلى توجيه النيابة العامة في رأس الخيمة العديد من التهم، منها توجيه التعدي على المجني عليه، واستعمال القوة ضد رجال الشرطة أثناء تأدية مهاهم وتوجيه السباب اللفظي لهم خلال القبض عليه، وإتلاف مركبة الشرطة، وتناول المشروبات الكحولية.

وتعود تفاصيل القضية لبلاغ تلقته شرطة رأس الخيمة من المجني عليه عربي الجنسية بعد التعدي عليه من المتهم إثر مشادة حدثت بينهما على أحد المسابح.

حيث فوجئ المجني عليه بتوجيه سيل من السباب من قبل المتهم، وتم طلب الأفراد المسؤولين عن المسبح، والذي بدوره أبلغ الشرطة بالواقعة خاصة مع تمادي المتهم في الاعتداء على باقي الموظفين وتوجيه السباب لهم، وتبين خلال التحقيقات تعاطي الجاني للخمور قبل الواقعة.