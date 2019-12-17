يسرقان 65 ألف درهم من محل عبر سطح مسجد

المصدر: دبي- شيرين فاروق

لم يتورع شخصان من الجنسية الآسيوية في سرقة خزنة أحد المحال التجارية في منطقة نايف الساعة الثالثة فجراً عن طريق الصعود فوق غرفة إمام المسجد ومن ثم إلى السطح لكون المسجد مجاور للبناية التي يقع فيها المحل، والنزول إلى الشرفة التي تبعد حوالي متر ونصف من السطح، والتوجه إلى المخزن والذي لم يكن بابه مقفلاً حيث تم كسر الخزنة الحديدية والاستيلاء على المبالغ النقدية التي بداخلها والتي قدرت بـ65 ألف درهم من عملات مختلفة، حيث بقيا داخل المحل حوالي ساعتين وهو ما رصدته الكاميرا بالإضافة إلى وجود شخص ينتظرهما بالخارج لمراقبة المكان.



وأفاد شاهد الإثبات أنه فور ورود المعلومات انتقلت فرق التحريات وتمت معاينة محل الواقعة وجمع الاستدلالات، وتحديد هوية الجناة وتعقبهم، ومن خلال التدقيق عليهم تبين أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا وقائع مماثلة وتورطا في سرقة محال تجارية بنفس الأسلوب الاجرامي، وألقي القبض عليهما في إمارة الشارقة .

وتم إصدار إذن النيابة لندب نيابة الشارقة والسماح باستلام المتهمين والتحقيق معهما في الواقعة، وبالفعل اعترفا بقيامهما بسرقة المحل جملة وتفصيلاً بدون أي إكراه أو ضغط، وأقرا أنهما استولا على مبلغ 200 ألف درهم وتم توزيع المبالغ عليهما بمشاركة اخر بالتساوي، وأنهما تصرفا في المبالغ المتحصلة من السرقات وقاموا بإرسال جزء منها إلى أهلهما في موطنهما الأصلي.