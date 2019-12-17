محاكمة عصابة تخصصت في سرقة السيارات وتزوير أوراقها

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أحالت النيابة العامة في دبي 4 أشخاص من جنسيات مختلفة إلى محكمة الجنايات بتهم تزوير محررات رسمية، عبارة عن بطاقة جمركية منسوب صدروها إلى جمارك دبي بتغيير رقم القاعدة الأصلية لسيارة موديل 2013، كذلك تزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة تحويل مركبة داخل الدولة منسوب صدروها إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بهدف تصدير تلك السيارات إلى خارج الدولة.

وأفاد شاهد الإثبات القائم بالتحقيق في القضية أنه وردت معلومات إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بوجود عصابة تقوم بشراء سيارات مرهونة، وذلك نتيجة مغادرة أصحابها للدولة، ويقومون بإصدار شهادات جمركية مزورة بتغيير أرقام قواعد المركبات، وإصدار شهادات تصدير خارج الدولة. وعلى الفور تم إعداد كمين وإلقاء القبض عليهم.

واعترف المتهمون بالقيام بعمليات مشابهة سابقاً. كما عثر بحوزتهم على لوحات سيارات معدنية. وملصقات ورقية بأرقام قاعد المركبات. وشهادات جمركية. ومبالغ مالية ومستندات أخرى، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم.