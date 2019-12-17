إخماد حريق في سوبرماركت بالفجيرة وإخلاء 100 شخص

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

نجح الدفاع المدني بالفجيرة من إخماد حريق في سوبرماركت ساجدة بمنطقة مضب، نتج عن مروحة شفط الروائح، حيث تم إخلاء 100 شخص والقيام بعملية شفط الدخان الناتج عن الحريق عن طريق مكائن الشفط ولم ينتج عن الحريق أية إصابات تذكر.

وقال العقيد خالد ربيع الحمودي نائب مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث من أجل السيطرة على الحريق وإطفائه، وهو ما تحقق فعلاً حيث تمت السيطرة على الحريق خلال زمن قياسي، وثم بدأت عمليات التبريد حتى لا تشتعل مره أخرى أو تنتقل إلى المحال المجاورة.

كما أكد الحمودي على أهمية تركيب «كاشفات الدخان» لما لها من دور استباقي في إنذار الأفراد بوجود حريق، وتجنيبها خسائر في الأرواح، والممتلكات، وأن يحرص كافة الأفراد على ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، تفادياً لوقوع حوادث الحريق، مؤكداً على أهمية تركيب وسائل الحماية في المحال التجارية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.